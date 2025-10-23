В Одесі 45-річний чоловік організував спробу вбивства двох відомих громадських діячів

В Одесі суд визнав винним 45-річного чоловіка, який організував спробу вбивства двох відомих громадських діячів. Про це повідомила прокуратура Одеської області.
Слідство встановило, що організатор погодився за грошову винагороду — 100 тис. доларів — влаштувати вбивство відомого громадського діяча, голови одного з громадських формувань Одеси.
Частину коштів він планував залишити собі, а решту — передати виконавцям.
У вересні 2024 року чоловік знайшов потенційного виконавця та надав йому детальну інформацію про майбутню жертву — місце проживання, розклад, транспорт і звички.
Згодом зловмисник отримав ще одне замовлення — на вбивство іншого громадського активіста за 80 тис. доларів. Він передав частину коштів виконавцю для підготовки до злочину.
Завдяки скоординованим діям прокуратури, Служби безпеки України та поліції вдалося запобігти обидвом злочинам.
У жовтні 2024 року правоохоронці інсценували вбивство — створили фото- й відеодокази нібито виконаного замовлення та передали їх організатору.
Інформацію про буцімто загибель поширили у медіа, щоб завершити оперативну комбінацію.
Після отримання доказів виконаного замовлення чоловіка затримали 19 жовтня 2024 року.
Під час обшуку в нього знайшли бойову гранату Ф-1 із запалом та підроблений паспорт громадянина України.
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину.
Суд визнав чоловіка винним в організації замаху на вбивство на замовлення, незаконному поводженні з боєприпасами та сприянні у підробленні документів та засудив одразу за п’ятьма статтями.Автор: Сергій Ваха