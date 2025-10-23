﻿
Надзвичайні події

В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням окупантів, належать українським військовослужбовцям

В Україну з Росії 23 жовтня повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В повідомленні вказується, що найближчим часом будуть здійснені "всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - мовиться в повідомленні.

19 серпня в Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

 Автор: Богдан Моримух

ЗСУвтратитілаокупантирашисти
