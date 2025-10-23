﻿
Спорт

Турецькі ЗМІ розповіли про інтерес рашистського олігарха Абрамовича до ФК "Галатасарай"

Російський олігарх Роман Абрамович, який через санкції продав лондонський футбольний клуб Chelsea, може стати співвласником чемпіона Туреччини - ФК Galatasaray.

Про це повідомило турецьке видання Sozcu з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Абрамович збирається стати інвестором клубу. Крім цього, він нібито вже купив маєток і готується оселитися в Стамбулі.

Новина на сайті Sozcu з'явилась 16 жовтня, потім зникла, а згодом знову повернулась.

ФК Galatasaray наразі належить членам спортивної асоціації Galatasaray Spor Kulubu, а керує клубом публічна компанія Galatasaray Sportif A.S.

"Модель власності передбачає членство, а не корпоративне володіння акціями, тому активи не можуть бути продані як приватним особам, так і зовнішнім інвесторам. Простіше кажучи, клуб належить вболівальникам і викупити його у конкретного інвестора не вийде.

Таким чином, Абрамовичу доведеться вдатися до непрямих форм співпраці", - повідомило російське спортивне видання "Ведомости. Спорт".

У коментарі "Ведомости.Спорт" журналіст турецької радіостанції Joy Turk Шенхан Амарал розповів, що Абрамович може з'явитися в Galatasaray "лише за певних умов".

"Чутки про угоду ходили і на початку осені, але конкретних витоків в пресу не було. Galatasaray - на 100% консервативна організація, потрапити туди нелегко навіть дуже впливовому мільярдеру, бо треба буде переконувати фанатів.

До того ж, репутація в Абрамовича неоднозначна. Якщо у нього справді є план щодо Galatasaray, реалізувати його вдастсься лише за наявності великих дипломатичних зв'язків", - заявив журналіст.

Згодом у коментарі російським ЗМІ представник Абрамовича заявив, що інформація про інтерес до Galatasaray "не відповідає дійсності". "Пан Абрамович не купує і не інвестує в будь-який футбольний клуб", - заявив представник олігарха.

ФК Galatasaray 25 разів вигравав чемпіонат Туреччини. Цьогоріч клуб виступає також у Лізі Чемпіонів. За загальною вартістю складу Galatasaray цього сезону лідирує у турецькій Сууперлізі (305,2 млн євро).

У попередньому сезоні дохід клубу, за даними UEFA, сягнув 275 млн євро, при цьому збиток - 40 млн євро (сезоном раніше клуб виходив "в плюс"). Ключова стаття доходів - матчдей: продаж абонементів/квитків, а також послуги на стадіоні принесли майже 77 млн євро.

Це не вперше турецькі ЗМІ пишуть про інтерес Абрамовича до місцевих клубів. У березні 2022 року на тлі британських санкцій з'являлась інформація, що олігарх цікавився купівлею клубу Göztepe.

У травні 2022 року Абрамович на тлі санкцій продав ФК Chelsea, яким володів 19 років, американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу Chelsea, який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.

У березні 2025 року повідомлялось, що 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отримані від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, досі лишались замороженими на рахунку у Великій Британії попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.

 Автор: Богдан Моримух

