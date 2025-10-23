Тоталітарний Китай заявив у четвер, що виступає проти нещодавніх санкцій, запроваджених США проти двох найбільших російських нафтових компаній через війну Москви в Україні, заявивши, що вони не мають "жодного підґрунтя в міжнародному праві".

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання про нові санкції США на щоденній пресконференції в Пекіні, речник Міністерства закордонних справ Го Цзякун сказав: "Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Відповідаючи на інше запитання щодо заяви Трампа про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін може мати "великий вплив" на Путіна в зусиллях, спрямованих на припинення війни, Го Цзякун сказав, що "діалог і переговори є єдиним можливим шляхом виходу з української кризи".

На тій же пресконференції Го розкритикував санкції проти Росії, узгоджені в середу ЄС, під які потрапили китайські компанії, заявивши, що Пекін "дуже незадоволений".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною. Європейська сторона не в тому становищі, щоб робити безвідповідальні зауваження щодо нормальних обмінів і співпраці між китайськими та російськими підприємствами"., – сказав він.

Го закликав Брюссель "припинити робити з Китаю проблему", пообіцявши, що Пекін "вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

Офіс з контролю за зовнішніми активами США оголосив раніше про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні". Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.