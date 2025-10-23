Керівництво компанії «відмило» 101 мільйон на закупівлях для військових

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його спільників. Вони привласнили понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.

За даними слідства, протиправну схему організували колишній керівник КЕВ Луганська та його підлеглий. Вони залучили до оборудки двох чинних посадовців підрозділу, який зараз дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця.

Учасники схеми забезпечили закупівлю паливної деревини обсягом понад 66 тисяч складометрів за завищеними цінами, оминаючи процедуру відкритих торгів. Договори при цьому укладалися з непрямими постачальниками.

Загалом задокументовано 47 фактів закупівель за завищеними цінами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 101 млн грн. Працівники ДБР встановили, що кошти проходили через рахунки фізичних осіб-підприємців, які фактично контролювалися фігурантами.

Під час розслідування проведено 28 обшуків, вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також призначено понад 70 судових експертиз.

Усім п’ятьом учасникам схеми інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Організатору та ще двом учасникам додатково інкриміновано легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

З метою відшкодування збитків, завданих державі, на майно обвинувачених накладено арешт.

