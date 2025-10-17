Земельну аферу на 1,3 мільйона виявили на Закарпатті

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох посадовців Держземагентства у Закарпатській області, які незаконно передали у приватну власність 2,6 га земель природоохоронного фонду в Ужгороді.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.



Йдеться про ділянки, що належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.



Колишній перший заступник начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області, під час виконання обов’язків керівника управління, підписав накази, якими фактично вивів ці землі з природоохоронного фонду.



Йому повідомлено про підозру у червні цього року.



До злочинної схеми були залучені також троє державних кадастрових реєстраторів Держземагентства в Ужгородському районі. Вони, діючи за попередньою змовою з керівництвом, вносили до Державного земельного кадастру викривлені відомості щодо меж Ботанічного саду ДВНЗ «Ужгородський національний університет».



Це дозволило незаконно вилучити частину земель природоохоронного призначення та сформувати нові ділянки, які були передані підставним особам під виглядом сільськогосподарських.



Таким чином, службові особи сприяли незаконній приватизації земель загальною площею понад 2,6 га, що перебували у постійному користуванні вищого навчального закладу.



Такі дії завдали державним інтересам збитків на понад 1,35 млн. грн.



Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.



У разі доведення вини кожному з них загрожує до 6 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.