Російські окупанти вбили українських журналістів у Краматорську

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші", - повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Філашкін висловив співчуття рідним, близьким та колегам загиблих.

Нагадаємо, Трамп прокоментував ймовірність завершення війни та перемоги України.

Фото: Telegram.