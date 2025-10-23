﻿
Війна

Зеленський прокоментував рішення Трампа

Президент Володимир Зеленський назвав питання щодо потенційного постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk "дуже делікатним".

"Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення. Але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше", – зазначив він. 

Зеленський наголосив, що рішення щодо санкцій здавалося неможливим, пише "Європейська правда".

"Зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання. Але це залежить від американської сторони", – наголосив він.

Нагадаємо, Трамп пропонує гарантії для України і РФ, відхиливши запит на ракети.

 Автор: Галина Роюк

СШАУкраїнаТрампЗеленськийTomahawk
