Трамп пропонує гарантії для України і РФ, відхиливши запит на ракети

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні натякнув на можливість надання «гарантій безпеки» обом сторонам конфлікту, що викликало помітне збентеження в українській делегації. Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією видання, Трамп також відмовився надати Україні далекобійні ракети «Томагавк», підкресливши, що США не можуть ризикувати своїми військовими ресурсами. Після завершення переговорів американський президент закликав до негайного припинення вогню, і ця позиція була підтримана Володимиром Зеленським.

Український президент, зі свого боку, наголосив на критичній потребі України в американських ракетах Tomahawk для «змішаного використання», за аналогією з тим, як Росія атакує українську територію ракетами власного виробництва, іранськими безпілотниками та ракетами виробництва КНДР.

Ситуація ускладнюється тим, що Трамп змінив свою позицію в той час, як американські чиновники обговорювали можливість територіального обміну між Україною та Росією. Чутки про цю ідею з'явилися після розмови Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Це може свідчити про ймовірний тиск на Україну з метою укладення угоди на умовах, які можуть бути неприйнятними для Києва.

Українські експерти висловлюють занепокоєння, що відмова України від частини своїх територій зробить її більш вразливою для майбутніх російських атак. У цьому контексті подальші дії Сполучених Штатів можуть стати вирішальним фактором, що значно вплине як на розвиток конфлікту, так і на стратегічні позиції обох країн у їхньому прагненні до миру.