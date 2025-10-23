Кредит на 140 млрд: суперечки в ЄС загрожують швидкій допомозі Україні

Європейські країни ведуть активні дискусії щодо потенційного репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Головне питання — на яких умовах ці гроші будуть надані і на що саме вони підуть.

Франція та Німеччина наполягають, щоб кошти кредиту використовувалися переважно для закупівлі європейського озброєння, що дозволило б одночасно підтримати оборонну промисловість ЄС. Таку позицію нещодавно озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підкресливши, що це зміцнить колективну безпеку Європи та її суверенітет, повідомляє Politico.

Однак низка інших країн ЄС, зокрема Нідерланди, скандинавські та балтійські держави, виступають проти таких обмежень. Вони наголошують, що Україна повинна мати повну свободу розпоряджатися коштами, включно з можливістю закупівлі озброєння у США, якщо це критично необхідно. Зокрема, мова йде про системи ППО Patriot, які виробляються виключно американськими компаніями. “Ми сподіваємося, що Україна зможе купувати більше зброї в Європі, але якщо буде потреба — повинна мати право закуповувати критично важливе озброєння у США”, — зазначив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Експерти підкреслюють, що підхід “Купуй європейське” може обмежити оперативність України у забезпеченні фронту, адже критично важливе озброєння часто виробляється за межами ЄС. Колишня міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне також наголосила на необхідності дозволити Україні використовувати кредит для закупівлі американської зброї, аби закрити найтерміновіші потреби на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, посол США при НАТО анонсував нові угоди про постачання зброї Україні.