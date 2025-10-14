Ініціатива НАТО PURL: Метью Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні

Цього тижня очікуються оголошення про нові зобов’язання щодо постачання озброєння Україні в рамках ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлі американської зброї європейськими державами-членами Альянсу для подальшої передачі Києву. Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда».

Дипломат підкреслив, що механізм PURL працює стабільно та ефективно. Завдяки цій ініціативі союзники США, зокрема країни Європи та Канада, можуть закуповувати американське озброєння та боєприпаси для передачі Україні.

«Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань», – заявив Вітакер.

Американський дипломат зазначив, що останнім часом ще кілька держав оголосили про намір приєднатися до PURL, зокрема після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини та спільних зобов’язань Данії, Норвегії та Швеції.

Вітакер закликав країни, які ще не долучилися, зробити це якнайшвидше, щоб підтримати Україну та посилити тиск на Росію.

Водночас посол США у НАТО торкнувся питання надання Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk. Він зазначив, що така зброя могла б змінити розрахунки Кремля, поставивши під загрозу об’єкти критичної енергетичної інфраструктури Росії та спонукати Путіна сісти за стіл переговорів.

«Остаточне рішення щодо передачі цих ракет ухвалюватиме президент США Дональд Трамп», – наголосив Вітакер.

Дипломат додав, що війна та вбивства мають припинитися, і для цього обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів.

«Наразі не схоже, що росіяни готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але заходи на кшталт переривання діяльності «тіньового флоту» та можливе використання Tomahawk можуть спонукати Росію до мирного процесу», – підкреслив Вітакер.

Він також переконаний, що саме президент Трамп здатен забезпечити необхідні кроки для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.