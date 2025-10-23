﻿
Війна

Ситуація на фронті: Росія маскує поразки та втрати прапорами і ударами безпілотників

Російські війська зазнають значних втрат під час форсування водойм на півночі Сумської області і не мають прогресу на інших напрямках.

22 жовтня атаки російських підрозділів на північ Сумщини не принесли результатів. Підрозділи 3-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти та 186-го мотострілецького полку зазнали значних втрат і не отримують достатньої медичної допомоги, зокрема для боротьби з зимовими хворобами. Родичі близько 200 військових вже зверталися до командування щодо евакуації загиблих, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На Лиманському напрямку російське командування намагається створити видимість чисельної переваги над ЗСУ, піднімаючи прапори та ховаючи піхоту у підвалах і бліндажах. Російські війська зосереджуються на ударах безпілотників, артилерії та авіації, уникаючи прямого зіткнення з українськими силами.

На Харківському та Куп’янському напрямках РФ також не мала суттєвого прогресу. За повідомленнями українських бригад, російські війська активно застосовують керовані авіаційні бомби, броньовані бойові машини для швидкого перевезення піхоти та удари безпілотниками, але просування залишилося обмеженим.

На інших напрямках — Костянтинівка-Дружківка, Великомихайлівський, Гуляйпольський та захід Запорізької області — російські війська також не досягли успіху. За оцінками мілблогерів РФ, окупанти не захоплять ці території щонайменше до 2026 року.

Аналітики підкреслюють, що російське командування намагається імітувати чисельну перевагу за рахунок прапорів і невизначених елітних підрозділів безпілотників для перекриття українських ліній зв’язку, проте реальний тактичний прогрес відсутній.

Як повідомляло раніше ForUa, Покровський напрямок залишається найнапруженішим.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація на Сумщинівтрати рф
