19-й пакет санкцій ЄС стане найбільшим ударом по економіці РФ з початку війни

Країни Європейського Союзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) та додаткові обмеження щодо так званого тіньового флоту Москви, повідомляє Reuters.

За інформацією данського головування в ЄС, останньою країною, яка погодила текст пакету, стала Словаччина. Прем’єр-міністр Едуард Фіцо вимагав гарантій щодо цін на енергоносії та врахування кліматичних цілей у потребах автовиробників і важкої промисловості.

“Відповідно, розпочато письмову процедуру затвердження Радою”, — повідомили у пресслужбі головування.

Заборона на імпорт СПГ вступить у силу поетапно: короткострокові контракти завершаться через шість місяців, а довгострокові — з 1 січня 2027 року. Це на рік раніше, ніж планувала дорожня карта Єврокомісії щодо зменшення залежності блоку від російського палива.

Новий пакет також включає:

- Обмеження на поїздки російських дипломатів;

- Включення ще 117 суден тіньового флоту Москви, в основному танкерів, довівши їх загальну кількість до 558;

- Підсанкційні банки в Казахстані та Білорусі;

- Чотири китайські організації, пов’язані з нафтовою промисловістю, включно з двома НПЗ, торговою компанією та організацією, що допомагає обходити санкції.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський підписав три укази щодо санкцій проти РФ.