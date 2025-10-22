Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що інформаційні вкиди про можливе скасування переговорів між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим є спробою «провоєнних кіл» зірвати майбутній саміт президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Про це Сійярто написав у соцмережі Х (Twitter) пізно ввечері 21 жовтня.

«З моменту оголошення про проведення "мирного саміту" між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті було очевидно, що багато хто зробить усе можливе, щоб завадити його проведенню», — написав глава угорського МЗС.

Сійярто наголосив, що «провоєнна політична еліта та її медіа» завжди діють однаково — намагаючись зірвати події, які можуть вплинути на перебіг війни чи створити умови для миру. «Цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться», — попередив він.

Міністр також порівняв нинішню ситуацію із тиском, який, за його словами, чиниться на угорську владу перед кожним засіданням Європейської ради чи ухваленням санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що не хоче "марної зустрічі" з Путіним і ще не ухвалив остаточного рішення щодо дати саміту, який планувалося провести в Будапешті.

Як повідомляло раніше ForUa, доля саміту в Будапешті вирішиться найближчими днями.