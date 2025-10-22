МОЗ Японії вперше дозволив безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції

Вперше в Японії дозволили безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції. Про це повідомила компанія-виробник ASKA Pharmaceutical. Тепер жінки зможуть отримати препарат без попереднього звернення до лікаря, пише ВВС.

Препарат буде маркований як “ліки, що потребують консультації”, тобто його можна буде приймати у присутності фармацевта.

Як розповіли у виданні, екстрена контрацепція продається без рецепта більш ніж у 90 країнах світу. Її приймають для попередження небажаної вагітності, найефективніше – протягом 72 годин після незахищеного статевого акту.

ASKA Pharmaceutical отримала дозвіл на продаж препарату Norlevo без рецепта. За інформацією видання, вікових обмежень чи вимоги згоди батьків не буде.

Компанія подала документи на схвалення у 2024 році після пілотного продажу препарату в 2023-му: тоді Norlevo був доступний у 145 аптеках країни. До цього таблетку можна було придбати лише за рецептом у клініках або аптеках.

Правозахисні організації раніше критикували обмежений пілотний проєкт і закликали зробити препарат доступнішим, зокрема для молодих жінок і жертв насильства.

Міністерство охорони здоров’я Японії вперше розглядало можливість продажу екстреної контрацепції без рецепта ще у 2017 році. Опитування громадськості тоді показало широку підтримку, але рішення не ухвалили через побоювання безконтрольного використання.