У Ірландії протестувальники обстріляли поліцію біля готелю для біженців

У Дубліні спалахнули заворушення біля готелю, де проживають мігранти. Поліція затримала шістьох людей після нічних сутичок.

За даними ірландської поліції An Garda Síochána, протестувальники кидали у правоохоронців каміння та феєрверки. Під час заворушень також підпалили поліцейський фургон. Над місцем зіткнень ситуацію контролював і гелікоптер, але його також намагалися засвітити лазерами, повідомляє Independent.

В результаті один із поліцейських отримав травму ноги, йому надали медичну допомогу.

На відео з місця подій, які публікують у виданні видно, як протестувальники з ірландськими прапорами вигукують гасла, кидають предмети та намагаються прорвати кордон поліції, використовуючи навіть кінні вози.

Комісар поліції Джастін Келлі, який прибув на місце після інциденту, різко засудив дії нападників.

“Це не був мирний протест. Ці люди прийшли з наміром чинити насильство проти поліції. Це просто хуліганство Ми вже почали ідентифікацію всіх, хто порушував закон, і вони понесуть відповідальність”, – заявив він та подякував своїм колегам за професійність і мужність.

Прем’єр Ірландії Міхал Мартін також засудив насильницькі напади на правоохоронців, наголосивши, що “жодного виправдання нападам на поліцію бути не може”. Зауважимо, що для відновлення порядку залучили близько 300 поліцейських, зокрема кінний та собачий підрозділи, а також спецтехніку з водометами.