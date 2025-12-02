Україна і США напрацювали 20 пунктів мирного плану, – Зеленський

Українська та американська делегації у Женеві та Флориді напрацювали 20 пунктів мирного плану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні, яка відбулася 2 грудня.

За словами глави держави, попри напрацювання 20 пунктів мирного плану, над деякими речами ще треба попрацювати.

– В Ірландії вранці зібралася делегація, яка була на зустрічах у Сполучених Штатах Америки з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він не може розкривати всі деталі плану, але окреслив три найбільш чутливі теми.

Він розповів, що йдеться про питання територій, використання заморожених російських активів, рішення щодо яких мають ухвалювати європейські партнери, а також безпекові гарантії для України від США, ЄС та інших держав у рамках "Коаліції охочих".

– Я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів. Це про гроші, які заморожені в Європі. Я можу ділитися своїм поглядом, і вони можуть підтримати мене. Але я не можу від імені лідерів вирішувати щодо коштів, які перебувають в ЄС, – пояснив він.

Водночас Україна розраховує на сильні безпекові гарантії від США, Європи та деяких інших лідерів, сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський наголосив на важливості того, щоб рішення щодо закінчення війни були справедливими та відкритими.

На його думку, нічого не має бути вирішено без України, а також потрібні чіткі гарантії безпеки.

– Питання не в складнощах ухвалення рішень. Той, хто спроможний їх ухвалювати, ухвалюватиме їх. Важливо, щоб це було справедливо і відкрито, не було гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про наше майбутнє, – сказав він.

Водночас президент зазначив, що Україна була б рада прийняти у себе спеціального представника США Стіва Віткоффа. Проте Зеленський зазначив, що він не впевнений, що делегація США готова приїхати у ці дні.

ForUA нагадує, 2 грудня Стів Віткофф і ще один спецпредставник США Джаред Кушнер прилетіли до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні.