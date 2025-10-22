﻿
Надзвичайні події

Одеські шахраї створили фейковий TikTok "Мадяра" та зірвали куш у мільйон гривень

Одеські шахраї створили фейковий TikTok "Мадяра" та зірвали куш у мільйон гривень

Святошинська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру у шахрайстві двом молодикам з Одеси. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

За даними слідства, підозрювані 17 та 20 років, створили підроблену сторінку у TikTok, з якої від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр" збирали нібито благодійні внески для військових.

Насправді всі отримані кошти молодики витрачали на власні потреби.

За попередніми даними, на рахунки шахраїв надійшло щонайменше один мільйон гривень. Сам збір тривав близько шести місяців.

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне групою осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївсудОдесакримінальні новинишахрайство у соцмережах
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Генштаб підтвердив влучання дронів у завод у Мордовії та в НПЗ у Дагестані
Війна 22.10.2025 14:08:59
Генштаб підтвердив влучання дронів у завод у Мордовії та в НПЗ у Дагестані
Читати
Нові морські дрони СБУ можуть переносити важке озброєння
Технології 22.10.2025 13:45:22
Нові морські дрони СБУ можуть переносити важке озброєння
Читати
Росія плює в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, - Зеленський
Суспiльство 22.10.2025 13:22:03
Росія плює в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi