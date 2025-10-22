Святошинська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру у шахрайстві двом молодикам з Одеси. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

За даними слідства, підозрювані 17 та 20 років, створили підроблену сторінку у TikTok, з якої від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр" збирали нібито благодійні внески для військових.

Насправді всі отримані кошти молодики витрачали на власні потреби.

За попередніми даними, на рахунки шахраїв надійшло щонайменше один мільйон гривень. Сам збір тривав близько шести місяців.

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне групою осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.