Економіка

Великобританія надасть 10 мільйонів на відновлення української енергетики

Великобританія надасть додаткові 10 млн. фунтів на відновлення української енергетичної інфраструктури, зруйнованої атаками Росії.

"Сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Сполученого Королівства для підтримки ремонтів енергетичної інфраструктури в Україні", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер.

Вона наголосила, що, незважаючи на мирні зусилля США та України, Путін лише прагне подальшої ескалації війни, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачили протягом вихідних триваючі удари, масовані удари, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей", - сказала вона.

І підкреслила, що Британія продовжить допомагати Україні.

"У той час як президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову увімкнути світло. Ми продовжуватимемо демонструвати нашу підтримку українському народу, суверенітету України та справедливому й тривалому миру, у центрі якого – безпека Європи та безпека НАТО", – сказала Купер.

Фото: ukranews.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаенергетикаВеликобританія
