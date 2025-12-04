«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності

Фракція «Батьківщина» оголосила про початок збору підписів за відставку чинного уряду та виступила з ініціативою формування коаліційного уряду єдності. Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявила лідерка партії Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що країна потребує якісного та професійного управління, яке неможливо забезпечити в умовах монополії влади.

«Головне наше завдання – не боротись політично, а захистити існування України та українського народу. Я переконана, що парламент, який неодноразово був центром припинення криз і перезавантаження політичної ситуації в країні, виконає свою справу», – зауважила Юлія Тимошенко.

На її думку, саме монополія на ухвалення рішень призвела до корупційного скандалу в енергетичній сфері.

«Нам потрібно з вами об’єднати всі сили та створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалась ця ситуація, а країна могла далі стояти й не впасти. Нам потрібен не оновлений уряд в тій же моновладі, а щоб коаліційно відповідальний уряд прийшов, щоб покінчити з корупцією, несправедливістю, безпорадністю у вирішенні всіх криз, які зараз впали на Україну», – переконана Юлія Тимошенко.

Тимошенко застерегла від призначення «чергових ноунеймів» із «тими самими корупційними завданнями», адже це не дозволить змінити систему управління.

«Я прошу також і народ України підтримати таку єдність, аби ми могли якісне і професійне в інтересах України управління країною нарешті зробити реальністю. І щоб не було такої корупції, хаосу, приниження в світі, втрати авторитету Україною і втрати контролю над всіма процесами», – резюмувала лідерка «Батьківщини».