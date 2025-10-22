Україна може отримати понад 100 шведських літаків Gripen, які добре себе зарекомендували під час операції в Лівії і в конфлікті в Камбоджі

Україна і Швеція підписали декларацію про наміри продати Україні від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Про це 22 жовтня повідомив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі, передає Радіо Свобода.

«Крок, який ми робимо сьогодні через цей шведсько-український лист про наміри, створює необхідні передумови для великої експортної угоди щодо озброєння та винищувачів між нашими двома країнами. Якщо нам це вдасться, це сприятиме підвищенню безпеки в нашій частині світу та зміцнить як Україну, так і Швецію», – заявив Крістерссон.

Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років». Коментуючи строки постачання, Крістерссон сказав про «десь три роки на практиці», наголосивши, що йдеться про останнє покоління винищувачів, виробництво якого тільки розпочинається.

«Ми повністю усвідомлюємо, що попереду в нас довгий шлях. Але від сьогодні ми прагнемо вивчити всі можливості постачання Україні великої кількості шведських винищувачів у майбутньому», – заявив Крістерссон, додавши, що його країна є «одним із найбільших військових донорів України в абсолютному вираженні».

Зеленський своєю чергою заявив про «нову та дуже значущу главу в історії взаємин між Україною та Швецією».

«Це чудові літаки, потужні авіаційні платформи, здатні виконувати широкий спектр місій. Усі бачать, від яких загроз це допомагає захиститися. Російські атаки на нашу державу не припиняються… Ми очікуємо, що майбутній контракт дозволить нам отримати не менше ста таких літаків», – наголосив український лідер.

Щодо термінів Зеленський зауважив, що наступного року слід «зробити все, щоб отримати перші реальні результати й щоб процедури могли бути завершені найближчим часом».

«Україна вже довела, що може досить швидко виконувати такі завдання – навчати пілотів, технічні екіпажі, готувати інфраструктуру, і тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом більш суттєвого впровадження наших домовленостей і початку використання техніки», – резюмував Зеленський.

Перше бойове застосування винищувачів JAS 39 Gripen відбулося 26 липня 2025 року під час прикордонного конфлікту між Таїландом і Камбоджею. До цього літаки використовувалися в міжнародних місіях, таких як патрулювання повітряного простору та розвідувальні вильоти, але без бойових зіткнень.

2011 року вісім шведських Gripen були розгорнуті для патрулювання безпольотної зони в Лівії. Літаки здійснили понад 650 бойових вильотів, але не вступали в прямі бойові зіткнення.