Перші борти L-39NG Skyfox для України можуть бути поставлені на початку 2027 року

У разі ухвалення рішення про закупівлю навчально-бойових літаків L-39NG Skyfox перші борти для України можуть бути поставлені на початку 2027 року, а завершення постачань очікується у 2028-му.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на президента чеської компанії Aero Vodochody Віктора Сотону.

За його словами, виробник наразі оцінює завантаженість підприємства та можливість коригування виробничих процесів, аби за потреби прискорити виконання потенційного контракту. Компанія прагне зберегти гнучкість у разі підвищеного попиту на літаки з короткими термінами постачання.

Як зазначає Defense Express, нинішні темпи виробництва Aero Vodochody становлять близько 12 літаків на рік, тоді як технічні можливості заводу дозволяють випускати до 18 машин щорічно. Станом на зараз Чехія вже отримала шість із восьми замовлених L-39NG Skyfox, а Угорщина — вісім із дванадцяти.

Аналітики порталу вважають, що постачання нових L-39NG на початку 2027 року є реалістичним сценарієм, якщо Україні не вдасться оперативно отримати вживані літаки L-159 із Чехії. Водночас залишаються відкритими питання щодо кількості можливих поставок та готовності інших замовників погодитися на зміну графіків.

Окремим викликом є фінансування угоди, адже державний бюджет України не має достатніх ресурсів для такої закупівлі. Потенційним джерелом коштів можуть стати європейські фінансові інструменти. Крім того, експерти звертають увагу на політичний фактор: остаточне рішення може залежати від позиції чеського уряду, який раніше досить стримано ставився до передачі літаків Україні.