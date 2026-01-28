﻿
Війна

Дрони СБУ знищили 15 одиниць ворожої авіації

Дрони СБУ знищили 15 одиниць ворожої авіації

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ за минулий 2025 рік уразили 15 одиниць ворожої авіації на п'яти військових аеродромах РФ.

"Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо", – повідомляє СБУ.

СБУ підтверджує ураження 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох гелікоптерів Мі-28, Мі-26, Мі-8 та одного транспортного літака Ан-26.

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, "Альфа" СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійналітакиокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна та закінчити війну в Україні, – Орпо
Полiтика 27.01.2026 21:07:11
Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна та закінчити війну в Україні, – Орпо
Читати
Ворог окупував Оріхово-Василівку та просунувся за кількома напрямками, – DeepState
Війна 27.01.2026 20:38:33
Ворог окупував Оріхово-Василівку та просунувся за кількома напрямками, – DeepState
Читати
Зеленський повідомив про роботу над проєктом повоєнної відбудови України
Полiтика 27.01.2026 20:09:51
Зеленський повідомив про роботу над проєктом повоєнної відбудови України
Читати

Популярнi статтi