Дрони СБУ знищили 15 одиниць ворожої авіації

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ за минулий 2025 рік уразили 15 одиниць ворожої авіації на п'яти військових аеродромах РФ.

"Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п’ять військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо", – повідомляє СБУ.



СБУ підтверджує ураження 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох гелікоптерів Мі-28, Мі-26, Мі-8 та одного транспортного літака Ан-26.

Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, "Альфа" СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Фото: СБУ.