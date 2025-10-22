У Литві зупиняли роботу аеропорту через загрозу з боку Білорусі, влада скликала засідання комісії з нацбезпеки

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі країни, які летіли з боку Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на литовський Національний центр управління кризових ситуацій (NCMC).

"Усі операції з літаками були порушені через метеорологічні кулі, які використовували для контрабанди цигарок із Білорусі", – йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що ввечері 21 жовтня та вночі 22 жовтня перенаправили вісім рейсів, зокрема до литовського аеропорту "Каунас" та до Варшави в Польщі. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як повідомив литовський мовник LRT, прем’єрка Литви Інґа Руґінене скликає термінове засідання комісії з нацбезпеки у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.

"Ми маємо терміново обговорити ситуацію і не займатися дебатами, а знайти рішення, як нам діяти далі", – заявила вона.

Руґінене зауважила, що проблемою є не контрабанда у такий спосіб, а те, що метеокулі вже не вперше зривають роботу столичного аеропорту, наголосивши, що летовища мають бути "надійно захищені".

Очільниця литовського уряду також висловила сподівання на "відповідальний підхід" Білорусі до цих інцидентів.

"Дуже хотілось би, щоб Білорусь також відповідально поставилася до цих інцидентів. Якими б не були наші політичні відносини, ми маємо підтримувати співпрацю на технічному рівні. Це не нормально, що ці метеокулі перетинають наш кордон і нам доводиться перехоплювати їх і не давати долетіти до стратегічних об’єктів", – сказала Руґінене.

5 жовтня Вільнюський аеропорт також закривали через аналогічний інцидент з повітряними кулями.

26 вересня у столичному аеропорту сім рейсів стикнулися з проблемами через польоти дронів. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.