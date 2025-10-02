Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов, в інтерв'ю "Укрінформу" рішуче заявив, що Україна готова відповісти симетрично на удари агресора по критичній інфраструктурі, зокрема, розглядаючи можливість "блекауту" в Москві.

Генерал-лейтенант Гнатов, який обійняв свою високу посаду в березні і є другою особою у вертикалі управління військом після Головкома ЗСУ Олександра Сирського, підкреслив, що будь-яка ворожа дія, спрямована на шкоду Україні, отримає симетричну відповідь.

"Абсолютно правильно все сказав Президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги," — наголосив Андрій Гнатов, коментуючи заяву Президента Зеленського про можливу відповідь на обстріли української інфраструктури.

Далекобійна зброя та проблеми з пальним у РФ

Щодо наявності далекобійної зброї, начальник Генштабу зазначив, що в України "все добре з будь-якою зброєю", хоча визнав, що є питання щодо необхідної кількості для отримання переваги. Він зауважив, що хоча противник має більше ракет і бойових літаків, Україна застосовує свої засоби "по-іншому", що не дає ворогу шансів на перемогу.

Гнатов також торкнувся теми проблем із паливом у Росії після ударів по нафтопереробних заводах, підтвердивши, що РФ тимчасово втратила близько 20% потужностей своїх НПЗ. За його словами, хоча спочатку постраждають цивільні та економіка, згодом дефіцит відчують і збройні сили агресора. Розвіддані свідчать про те, що командири вже дають вказівки економити бензин та вводять ліміти.

Корпусна реформа, кадрові зміни та підготовка військ

Генерал-лейтенант Гнатов повідомив, що перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені десять корпусів вже виконують завдання у складі визначених угруповань. Він підкреслив, що саме завдяки корпусній реформі "не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій".

Він також анонсував подальші кадрові зміни в управлінні військами, зазначивши, що в умовах бойових дій це "живий і динамічний процес". Активно впроваджуються підходи, спрямовані на розширення автономії командирів, і в систему управління інтегрується нове покоління офіцерів з безпосереднім бойовим досвідом.

Особлива увага приділяється підготовці військовослужбовців:

Тривалість базової загальновійськової підготовки збільшено з 30 до 51 доби для підвищення психологічної стійкості.

Збільшено час на вогневу, тактичну медицину, інженерну підготовку та основи РЕБ.

Для Штурмових військ, які зараз створюються, запроваджено окрему програму підготовки до наступальних та штурмових дій.

Гнатов підтвердив, що розглядається можливість диференційованої оплати та надбавок для військовослужбовців залежно від складності їхньої професії та завдань, які вони виконують.

Прогноз на осінньо-зимову кампанію

Обстановка на фронті залишається складною, де ворог створює перевагу в силах і засобах у 5-6 разів. Найбільш напруженою ситуація залишається на сході.

Прогноз Генштабу на осінньо-зимовий період:

Противник, незважаючи на значні втрати, не відмовиться від продовження наступальних дій .

Ворог, ймовірно, буде продовжувати зосереджувати зусилля на Покровському та Добропільському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Погода зіграє свою роль, зменшуючи прохідність та маневреність військ.

Росіяни активно використовують тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони ЗСУ.

Гнатов також наголосив на важливості закону про контрактну військову службу для добровольців 60+, зазначивши, що для них знайдеться робота на посадах, які не вимагають "суперкондицій", таких як ремонтні спеціальності, водії та молодший медичний персонал.