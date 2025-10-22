Погода 22 жовтня: потеплішає в деяких регіонах

Сьогодні в повітряному просторі над Україною розпочнеться повільна зміна холодних потоків з півночі на відчутно тепліші з південних напрямків. Тиск слабко зростатиме, вологість повітря залишатиметься високою, утримуватиметься багато хмар. Найвищі температури очікуються на півдні та заході країни — до +16 °C.

У більшості західних областей повітря прогріється до +12-16°C, однак на Рівненщині буде помітно свіжіше — лише +8-11°C. На решті території прогнозують +7-12°C.

Дощі ймовірні лише місцями — на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. В інших регіонах переважатиме суха, хмарна погода з туманами.

У Києві очікується прохолодна погода - до +9°C, без істотних опадів.

24–25 жовтня через Україну з заходу на схід пройде атмосферний фронт. Він принесе дощі, посилення вітру та коливання атмосферного тиску, що може вплинути на самопочуття людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями.