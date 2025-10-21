Потенційно небезпечна речовина: ЄС обговорює заборону спиртових антисептиків, бо етанол підвищує ризик раку

Євросоюз розглядає можливість класифікувати етанол як потенційно небезпечну речовину, яка підвищує ризик раку та ускладнень під час вагітності. Про це пише Financial Times.

Якщо таке рішення ухвалять, воно фактично заборонить багато антисептиків для рук та мийних засобів, що використовуються в лікарнях.

Зараз антисептики на спиртовій основі вважаються безпечними і входять до списку важливих лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1990-х років.

10 жовтня одна з робочих груп Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA) опублікувала внутрішню рекомендацію, в якій етанол назвали токсичною речовиною, що підвищує ризик раку та проблем під час вагітності.

Питання буде остаточно розглянуто на засіданні комітету ECHA з біоцидних речовин 24–27 листопада, після чого рекомендації надійдуть до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.

Представники медичної сфери вже висловили занепокоєння, адже антисептики з етанолом запобігають близько 16 млн інфекцій щороку. Вони зазначають, що альтернатива етанолу – ізопропанол – вважається ще більш токсичною.

Крім цього, за їх словами, використання лише мила і води потребує більше часу і шкодить шкірі медиків.

ECHA уточнила, що навіть у разі визнання етанолу канцерогенним, його все ще можуть дозволити для певних біоцидних використань, якщо експозиція вважається безпечною або не знайдено альтернатив.