За допомогою 3D-принтера британцю відновили обличчя після опіків

75-річному британцю Дейву Річардсу, який отримав серйозні опіки після аварії, встановили на обличчя імітаційний протез, виготовлений на 3D-принтері.

Протез, виготовлений за технологією 3D-друку та наданий Національною службою охорони здоров’я Великої Британії (NHS), повністю відповідає розміру обличчя пацієнта та імітує колір його шкіри, очей і волосся, пише The Guardian.

Як зазанчається, Річардс зазнав опіків після того, як п’яний водій на великій швидкості збив його на велосипеді.

Чоловік зазначив, що йому “пощастило вижити” в ДТП, яка також спричинила травми спини та переломи кількох ребер. Хірурги намагалися врятувати око чоловіка, але через ризик поширення інфекції по зоровому нерву до мозку його довелося видалити.

“На початку мого відновлення я почувався дуже вразливим і уникав соціальних контактів. Мені знадобився час, щоб звикнути до свого вигляду та того, як, на мою думку, мене сприймають інші, – але я пройшов довгий шлях у цьому сенсі”, – розповів Річардс.

Він додав, що процес встановлення 3D-протеза “був не надто приємним”, але попри початковий скепсис радий, що пройшов повний курс лікування.

Емі Дейві, старша науковиця з реконструктивної медицини в трасті NHS Північного Брістоля, пояснила:

“3D-принтери, які використовуються в медицині, працюють із сучасними пластиковими смолами, що дозволяють наносити матеріал безпосередньо на шкіру та залишатися безпечними для тривалого використання”.