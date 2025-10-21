Зеленський: До кінця року 50% зброї для фронту має вироблятися в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити частку озброєння українського виробництва для фронту до 50% до кінця року. Президент також анонсував трансформацію апарату РНБО.

Про це глава держави заявив за підсумками наради із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Головним пріоритетом президент назвав посилення Повітряних сил ЗСУ. За його словами, готуються нові оборонні домовленості, які розширять можливості бойової авіації.

– Це частина стратегії зі створення достатньо міцних Повітряних сил, які гарантуватимуть безпеку нашої держави довгостроково, – зазначив Зеленський.

Другим пріоритетом президент визначив активізацію дипломатичних зусиль і погодження оборонних потреб із міжнародними партнерами.

За його словами, цього тижня заплановані зустрічі з лідерами європейських країн та членами Коаліції охочих, під час яких Україна представить оновлений список запитів.

– Потреби в системах ППО, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, обладнання для відновлення енергетики після ударів, а також координація санкційної політики – усе це має бути чітко визначено, – наголосив президент.

Третім пунктом Зеленський назвав посилення оборонно-промислового потенціалу та підготовку до майбутніх засідань Ставки.

– Щоб потреби оборони задовольнялися максимально повно, буде проведена трансформація апарату РНБО, – повідомив Зеленський.

Він назвав орієнтир – “показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має становити не менше 50%”.