Лавров і Рубіо можуть зустрітися в Будапешті, Орбан готує сюрприз

У Будапешті 30 жовтня може відбутися зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.

Про це пише Financial Times.

За словами одного з німецьких чиновників, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує представити власну ініціативу, яка може стати передумовою ширших перемовин за участи Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Ймовірно, мова йде про створення майданчика для обговорення ситуації в Україні без участі самої України чи ЄС.

Раніше стало відомо, що запланована на 23 жовтня зустріч Лаврова та Рубіо була скасована. Причиною стали глибокі розбіжності у позиціях сторін щодо завершення війни в Україні, а також відсутність поступок з боку Кремля.

Водночас у МЗС РФ не приховують, що ведуть активну підготовку до можливої зустрічі між Путіним і Трампом. Російська сторона називає її «глибокою та серйозною дипломатичною роботою».

Утім, перспектива таких перемовин викликає занепокоєння у Європейському Союзі. У ЗМІ з’явилися коментарі про те, що проведення мирних переговорів між США та Росією без залучення ЄС або офіційного Києва ставить європейських лідерів у вкрай незручне становище.

Позицію офіційної Варшави озвучив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він виступив проти ідеї проведення переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті, підкресливши неприйнятність подібного формату для країн Центральної Європи.

Президент України Володимир Зеленський також висловив стурбованість і передав американській стороні, що Угорщина не є прийнятним місцем для майбутніх мирних перемовин.

