﻿
Війна

СБУ знищила два літаки-перехоплювачі українських дронів на ТОТ

СБУ знищила два літаки-перехоплювачі українських дронів на ТОТ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили на тимчасово окупованих територіях два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.

"Така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну "бавовну" в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами", - повідомляється на сторінці СБУ в Телеграм у вівторок.

Де саме базувалися ворожі літаки-перехоплювачі та де вони були знищені не повідомляється.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУвійнадрониТОТ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Польща готова затримати Путіна в повітряному просторі
Війна 21.10.2025 13:32:05
Польща готова затримати Путіна в повітряному просторі
Читати
Київ врятував історичний осередок епохи Скоропадського
Культура 21.10.2025 13:17:59
Київ врятував історичний осередок епохи Скоропадського
Читати
Бельгія дала зелене світло на "репараційну позику" Україні: Євросоюз переходить до практичних кроків
Полiтика 21.10.2025 12:54:40
Бельгія дала зелене світло на "репараційну позику" Україні: Євросоюз переходить до практичних кроків
Читати

Популярнi статтi