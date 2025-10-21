Депутати Зеленського провалили голосування за присвоєння Фаріон звання Героя України посмертно

У парламенті не вистачило голосів для підтримки ініціативи, яка мала на меті вшанувати відому мовознавицю Ірину Фаріон найвищою державною нагородою.

Верховна Рада України не підтримала ініціативу щодо звернення до Президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти вбитій мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

Для ухвалення рішення забракло голосів, що спричинило жваве обговорення серед парламентарів про реальний рівень політичної підтримки цієї пропозиції.

Автори запиту наголошували, що хотіли вшанувати внесок Фаріон у розвиток української мови та надати їй найвищу державну відзнаку – Героя України з орденом.

Під час вирішального голосування за направлення звернення до президента пропозицію підтримали лише 189 народних депутатів із необхідних 226. Раніше, на етапі попереднього розгляду, ініціатива отримала 199 голосів, але й тоді цього виявилося замало.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Томаша Масарика Ірина Фаріон зазнала нападу з вогнепальною зброєю. У критичному стані її доправили до лікарні святого Пантелеймона, де вона впала в кому після операції, і померла того ж вечора у віці 60 років.

Слідство розглядало різні версії інциденту. 25 липня минулого року у Дніпрі було затримано 18-річного В'ячеслава Зінченка, якому обрали запобіжний захід без застави. Суд над Зінченком триває досі.

Нагадаємо, що раніше Ірина Фаріон гостро критикувала Володимира Зеленського. "Головнокомандувач, який ухилився від повісток і не вміє стріляти - це нонсенс!" - казала мовознавиця в інтерв'ю журналістам.

