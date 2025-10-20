Пустеля Атакама розквітла: рідкісне природне явище зафіксували в самої неживої місцевості світу

У Чилі рідкісне цвітіння на короткий час перетворило Атакаму, одну з найсухіших пустель світу, на яскравий килим із диких квітів, повідомляє АР.

Регіон, де середньорічна кількість опадів становить близько 2 мм, зазнав незвичних дощів протягом зимових місяців Південної півкулі. Ці опади зволожили передгір’я та високогір’я пустелі, що дозволило прорости насінню понад 200 видів рослин.

Як розповіли у виданні, 2025 рік став одним із найвологіших за останні роки. У високогірних районах випало до 60 мм дощу в липні та серпні. Волога з Амазонки доходить до східних околиць пустелі у вигляді слабких опадів, а від Тихого океану – на узбережжя у вигляді туману. Насіння має накопичити щонайменше 15 мм води, щоб прорости.

“Є чотири ключові фактори, які визначають проростання насіння – вода, температура, тривалість світлового дня та вологість,” – пояснив Віктор Арділес, головний куратор ботаніки Національного музею природознавства Чилі. За його словами, не все насіння проростає одночасно: частина залишається чекати до наступного сприятливого сезону.

Основні кольори килиму – рожевий та фіолетовий, але також з’являються жовті, червоні, сині та білі квіти.

Більшість квітів зникне до листопада, коли настане літо, але більш стійкі до посухи види можуть залишатися до січня.