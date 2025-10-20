﻿
Пустеля Атакама розквітла: рідкісне природне явище зафіксували в самої неживої місцевості світу

У Чилі рідкісне цвітіння на короткий час перетворило Атакаму, одну з найсухіших пустель світу, на яскравий килим із диких квітів, повідомляє АР.

Регіон, де середньорічна кількість опадів становить близько 2 мм, зазнав незвичних дощів протягом зимових місяців Південної півкулі. Ці опади зволожили передгір’я та високогір’я пустелі, що дозволило прорости насінню понад 200 видів рослин.

Як розповіли у виданні, 2025 рік став одним із найвологіших за останні роки. У високогірних районах випало до 60 мм дощу в липні та серпні. Волога з Амазонки доходить до східних околиць пустелі у вигляді слабких опадів, а від Тихого океану – на узбережжя у вигляді туману. Насіння має накопичити щонайменше 15 мм води, щоб прорости.

“Є чотири ключові фактори, які визначають проростання насіння – вода, температура, тривалість світлового дня та вологість,” – пояснив Віктор Арділес, головний куратор ботаніки Національного музею природознавства Чилі. За його словами, не все насіння проростає одночасно: частина залишається чекати до наступного сприятливого сезону.

Основні кольори килиму – рожевий та фіолетовий, але також з’являються жовті, червоні, сині та білі квіти.

Більшість квітів зникне до листопада, коли настане літо, але більш стійкі до посухи види можуть залишатися до січня.

 Автор: Сергій Ваха

кліматпустеляЧиліАтакамацвітіння
