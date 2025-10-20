﻿
Надзвичайні події

Митрополит російської церкви виправдовував агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора України спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру громадянину Росії – митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському), повідомляє Офіс Генпрокурора.

Підозрюваний очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ. Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією.

Як зазначається, Покровський діяв у змові з главою російської православної церкви та іншими представниками РПЦ, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про “єдність з Росією” та виправдовуючи окупацію.

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію РФ проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу РПЦ під назвою “Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года”.

У липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству “РИА Новости”, у якому повторював кремлівські наративи про “справедливу війну” й “героїчних визволителів”. Висловлювання поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

– Цей випадок демонструє: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора, – додали у повідомленні.

ForUA зазначає, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) офіційно визнала Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ), пов’язаної з Московським патріархатом, афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону України “Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій” (№3894-IX від 20 серпня 2024 року). Цей крок став важливим етапом у процесі обмеження впливу РПЦ в Україні, яка, за оцінками влади, використовується Росією як інструмент гібридної війни.

 Автор: Сергій Ваха

