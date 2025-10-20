В Австрії невдовзі закриють останній центр приймання біженців з України

Наприкінці року у Відні буде закрито останній в Австрії спеціалізований центр прибуття для українських біженців. Цей заклад, яким керує благодійна організація Volkshilfe, наразі працює на межі своїх можливостей, надаючи тимчасове житло та допомогу новоприбулим українцям. Про це пишуть ORF та Kronen Zeitung.

Формально українці повинні зареєструватися в поліції одразу після прибуття до Австрії та подати заяву на отримання базової соціальної допомоги. Доки цю заяву не схвалять (що зазвичай триває кілька днів), за розміщення відповідають центри прибуття.

Відень залишається останньою федеральною землею з власним таким центром. Він може вмістити понад 200 людей і вже деякий час працює на повну потужність. З моменту відкриття тут допомогу отримали 8900 українців, які отримували короткотермінове житло, харчування, консультації та підтримку з реєстрацією і подальшим переїздом.

Віденський соціальний фонд, який неодноразово оголошував про закриття програми, та Міністерство внутрішніх справ Відня, були повідомлені про це ще влітку.

У Віденській міській раді заявили, що приймання та забезпечення біженців може функціонувати лише спільно, але в цьому напрямку «зроблено дуже мало». Австрійський уряд виплачує одноразову допомогу у розмірі 190 євро на людину, але ця сума покриває лише частину витрат центру.

Kronen Zeitung наголошує, що якщо до моменту закриття центру нічого не зміниться, то новоприбулі українські шукачі притулку щонайменше кілька днів будуть без даху над головою, якщо не зможуть самотужки знайти собі прихисток. У вересні до Австрії прибули 2000 біженців з України, і з огляду на наближення зими та продовження російської агресії, ця кількість навряд чи зменшиться.

Наразі базове забезпечення у Відні отримують 10 786 українців, а по всій Австрії ця цифра становить близько 30 тисяч.