Законопроєкти Президента: продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Законопроєкти № 14128 та № 14129 зареєстровано на сайті Верховної Ради у понеділок, 20 жовтня.

Законопроєктами передбачається затвердження указів президента про продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 4 лютого 2026 року.

Голосування в сесійній залі відбудеться після того, як документи розгляне Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Після схвалення нардепами документи передадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському.

За продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації народні обранці голосуватимуть уже 16-й раз із часу повномасштабного вторгнення РФ до України.

ForUA нагадує, наразі, згідно з підписаними 25 липня президентом Володимиром Зеленським законами, воєнний стан і мобілізації в Україні діють до 5 листопада 2025 року.