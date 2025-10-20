Ворог змінив тактику ударів по енергетиці, - ГУР

Російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер головною метою окупантів є створення так званої буферної зони в прикордонних районах.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає "РБК-Україна".

– Ми очікували, що росіяни почнуть завдавати ударів по нашій енергетиці, по ТЕС, з початком заморозків, якраз напередодні зимового сезону. Але в цьому році є особливість. Росіяни почали з наших прикордонних районів: Сумська, Харківська, Чернігівська області, – розповів Скібіцький.

На його думку, саме атаки на прикордонні територій мав на увазі диктатор Володимир Путін, коли говорив про створення “буферної зони”.

– Що значить санітарна зона? Це знищити всю інфраструктуру, це тепло, це електроенергія, це інфраструктура для того, щоб населення залишило цю територію. І це якраз ми й бачимо у Сумській та Чернігівській областях, – наголосив він.

Скібіцький додав, що росіяни відмовилися від практики масованих одночасних ударів по всій території України, як це було в жовтні 2022 року.

Вони зробили висновки з попередніх кампаній і нині прагнуть не просто порушити роботу енергосистеми, а повністю знищити окремі об’єкти, щоб їх неможливо було відновити.

Крім того, з’явилося багато нових цілей, по яких раніше ворог не завдавав ударів.

Мова йде про підстанції на 110 кВ, за станом яких росіяни постійно стежать, аналізують наслідки атак і проводять дорозвідку, щоб добити об’єкти остаточно.

– На сьогодні кількість озброєння, яке виготовляє РФ, і я говорю не лише про крилаті ракети, а зокрема про дрони типу Шахед, дозволяє росіянам наносити постійні масовані удари, і це робиться цілодобово, – зауважив Скібіцький.

Він наголосив, що тепер атаки відбуваються не лише вночі – дрони та ракети б’ють по підстанціях і об’єктах інфраструктури з самого ранку.

– Ми теж навчаємось, застосовуємо нові тактики, і ми розуміємо всі заходи, які здійснює РФ, у тому числі на які критичні об’єкти вона націлена. Це допомагає, у тому числі, спланувати усі необхідні заходи по захисту інфраструктури, зосередження засобів ППО, щоб не допустити повного знищення критичної інфраструктури, – наголосив заступник начальника ГУР.

Російські атаки по об’єктах енергетики

За останні тижні російські війська здійснили серію масованих атак по енергетичних об’єктах України з використанням ударних безпілотників і крилатих ракет.

Також тривають точкові удари по критичній інфраструктурі.

Для оперативної ліквідації наслідків обстрілів уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики та ухвалив низку рішень, спрямованих на прискорення укріплення і захисту критичних об’єктів.