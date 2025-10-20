Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська позиція щодо зупинки бойових дій на нинішній лінії фронту, до чого закликає експрезидент США Дональд Трамп, не змінилася.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 20 жовтня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

«Цю тему неодноразово порушували, порушували з різними нюансами під час контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь, і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється», — сказав Пєсков.

Він також стверджує, що поки немає деталізації майбутньої зустрічі диктатора Володимира Путіна з Трампом у Будапешті, а також потенційної участі в ній Володимира Зеленського. Росія розраховує просунутися в процесі мирного врегулювання війни в Україні та обговорити двосторонні відносини зі США під час саміту, цинічно заявив рупор Кремля.

Пєсков брехливо запевнив, що Москва і Вашингтон ведуть «серйозну роботу» щодо України.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський зустрівся в Білому домі з Дональдом Трампом. Під час заяв для преси Трамп висловив упевненість, що Путін «хоче укласти угоду» і що він зможе закінчити війну Росії проти України.