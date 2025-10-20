Російський диктатор Володимир Путін нібито висунув нові територіальні претензії, пропонуючи вивести війська РФ із частково окупованих Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль України над Донецькою областю. Про це повідомляє впливове видання The Washington Post з посиланням на високопосадовців, знайомих із деталями телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Згідно з інформацією джерел, під час розмови Путін зажадав від України повної відмови від контролю над Донецькою областю, натякнувши, що у відповідь він готовий "здати" частини двох інших регіонів, які були частково захоплені російською армією, – Запорізької та Херсонської. У такому разі війна нібито буде припинена.

Ця вимога, як зазначають чиновники Білого дому, є "дещо меншою територіальною претензією", ніж та, яку Путін висував раніше, і деякі з них розцінили це як "прогрес".

Водночас, за словами джерел, спецпосланець Стів Віткофф вже тиснув на українську делегацію в питанні передачі Донецької області на зустрічі минулої п'ятниці, виходячи з того, що регіон нібито переважно російськомовний.

Нагадаємо, що ще після візиту до Москви у серпні 2025 року Віткофф заявляв, що Росія нібито "пішла на поступки Україні в питанні п'яти регіонів", хоча не зміг пояснити деталі мирної угоди, яку пропонував Путін. Тоді він обмежувався словами: "Поступки, на які погодилася піти Росія – не окупувати всю Україну".

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, неодноразово наголошував, що обіцянки російської влади припинити окупацію України в разі здачі нею будь-яких територій не є поступками, а сценарій виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей є неможливим.

Ні Білий дім, ні Кремль офіційно не прокоментували The Washington Post ситуацію.