Україна наблизилась до можливого закінчення війни з Росією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. За його словами, цьому передусім сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. “Ми наблизились до можливого закінчення війни. Це не означає, що вона точно завершиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України”, — сказав Зеленський журналістам.

Президент підкреслив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а масштаби конфлікту значно перевищують інші збройні конфлікти. Він зауважив, що порівнювати війну в Україні з іншими регіонами, наприклад Близьким Сходом, некоректно, оскільки тут застосовується більший обсяг засобів і ведуться масштабніші операції.

Зеленський нагадав, що українська армія вже понад три роки протистоїть значно потужнішому ворогу: “Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається”, — підкреслив глава держави.

Водночас президент додав, що міжнародна спільнота формує потужний політичний запит на завершення війни, і Україна активно використовує цей настрій, посилюючи тиск на Росію як військово, так і дипломатично. “Ми робимо в такому настрої певні кроки — “Томагавки” тощо, і вони дійсно підтискають Росію”, — зазначив Зеленський.

