﻿
Головне

Втрата Донбасу може стати точкою неповернення для України, - ISW

Втрата Донбасу може стати точкою неповернення для України, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито зажадав, щоб Україна поступилася всією Донецькою областю як умовою припинення війни. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), така поступка була б непропорційно вигідною для Росії і створила б умови для відновлення агресії з більш вигідних позицій. “Поступка решти Донецької області непропорційно вигідна Росії”, — зазначають аналітики.

Донецька область має стратегічне значення для оборони України та оборонно-промислової бази, а захоплення її російськими військами, за нинішніх темпів, займе кілька років через потужний пояс фортець — головну лінію оборони.

Аналітики попереджають, що поступка дозволить російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби та вести бойові дії з нових позицій, які відкриють шлях для ударів по:

- східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей,

- півдню Харківської області,

- подальшому наступу через річку Оскіл на сході Харківщини до Ізюма.

“У Росії з’явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями, особливо якщо немає гарантій, що Росія не відновить наступальних дій в Україні”, — підсумовують в ISW.

Аналітики радять розглядати будь-які територіальні поступки як значний ризик, який може дати Росії стратегічну перевагу для продовження війни на більш сприятливих для себе умовах.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін під час розмови з Трампом вимагав повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінТрампситуація на Донбасітериторіальні поступкиздача Донбасупродовження війнистратегічна перевага
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Держдеп США повідомив, що ХАМАС готує напади на цивільних мешканців Палестини
Свiт 19.10.2025 16:25:24
Держдеп США повідомив, що ХАМАС готує напади на цивільних мешканців Палестини
Читати
Більшість німців проти виплат українським переселенцям, – опитування
Свiт 19.10.2025 15:33:43
Більшість німців проти виплат українським переселенцям, – опитування
Читати
Зеленський закликав США та Європу захистити життя в Україні
Полiтика 19.10.2025 14:26:58
Зеленський закликав США та Європу захистити життя в Україні
Читати

Популярнi статтi