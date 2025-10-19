Путін під час розмови з Трампом вимагав повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни, - WP

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом цього тижня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, які знають подробиці розмови.

Як стверджують джерела, диктатор Путін натякнув, що нібито готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей, які перебувають під окупацією, проте натомість Україна має віддати під контроль Росії всю Донецьку область.

Деякі представники Білого дому вважали такий перебіг подій нібито прогресом. Проте європейський дипломат заявив, що українці навряд чи розцінять це так само.

– Це як продати їм власну ногу в обмін на нічого, – навів він приклад.

Президент США Дональд Трамп публічно не реагував на вимогу Кремля. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі він закликав припинити вбивства й досягти домовленості, зазначивши, що обидві сторони мають зупинитися на поточних позиціях.

Трамп і Путін планують зустрітися в Угорщині впродовж найближчих тижнів для продовження переговорів щодо можливого завершення війни. Підготовку до переговорів у Будапешті координує державний секретар США Марко Рубіо.

Як зазначають у виданні, у діалозі у Вашингтоні представник Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію, натякаючи, що нібито передавання Росії території Донеччини могло б сприяти миру – це теза, яку часто використовує Кремль у пропаганді.

ForUA нагадує, у четвер, 16 жовтня, Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Основною темою стало можливе постачання Україні ракет Tomahawk. За словами президента США, глава Кремля негативно сприйняв цю ідею.

У вересні президент України Володимир Зеленський стверджував, що Україна не віддасть Донбас Росії, оскільки Путін дуже багато разів брехав, тому йому не можна довіряти та віддавати територію за будь-якої можливості.

У серпні Зеленський заявив, що Україна не може вийти з Донецької області, інакше для Росії це стане плацдармом для майбутнього нового наступу, внаслідок чого буде відкрито третю війну.