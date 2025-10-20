Новий механізм: ЄС може прийняти Україну без права вето

У Європейському Союзі обговорюють нову ініціативу, яка дозволить країнам-кандидатам користуватися багатьма перевагами членства, але без права вето до впровадження ключових інституційних реформ.

Ініціатива передбачає, що нові члени отримають повні права лише після того, як ЄС змінить систему функціонування, щоб ускладнити блокування рішень окремими країнами, повідомляє Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", — заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

За його словами, такий підхід дозволить країнам, що нині перебувають на шляху до членства, Україні, Молдові та Чорногорії, користуватися багатьма перевагами ЄС, але без права вето, яке завжди вважалося найважливішим інструментом запобігання небажаним політичним рішенням.

Дипломати ЄС також допускають, що Комісія може прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн на кожному етапі. Це дозволило б уникнути надання прем’єру Угорщини Віктору Орбану права вето на переговорах про вступ нових членів.

Як повідомляло раніше ForUa, Амстердам висунув нову перепону на шляху України до ЄС.