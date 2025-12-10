﻿
ЄС готує "вічне" замороження 210 млрд євро російських активів

ЄС готує "вічне" замороження 210 млрд євро російських активів

Країни Європейського Союзу розглядають можливість ухвалення спеціального закону, який дозволить безстроково заблокувати російські активи на суму 210 мільярдів євро. Цей крок має забезпечити стабільність позиції ЄС на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні, які ведуть США.

За інформацією видання Financial Times (FT), країни-члени ЄС прагнуть ухвалити цей закон у прискореному порядку. Це пояснюється бажанням не допустити можливого вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше вже висловлював незгоду з деякими рішеннями Євросоюзу щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії.

Безстрокове замороження активів є важливим кроком, який, на думку представників ЄС, забезпечить Євросоюзу міцну позицію під час переговорного процесу.

 Автор: Галина Роюк

