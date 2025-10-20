Tomahawk для України все ще під питанням - Джей Ді Венс

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, незалежно від того, скільки часу це потребуватиме. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс.

«Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів — чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим», — сказав Венс. Посадовець зазначив, що налаштований оптимістично, однак конкретні терміни поки невідомі.

Венс також прокоментував питання можливого надання Україні ракет Tomahawk, наголосивши, що президент Трамп “безумовно почув” цей запит від української сторони. «Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk», — пояснив він.

На запитання журналістів, що стримує Білий дім від ухвалення цього рішення, віцепрезидент відповів, що Трамп насамперед дбає про безпеку Америки. «Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил. Отже, саме на цьому зосереджений президент», — додав Венс.

За його словами, Трамп, ухвалюючи рішення щодо України та Росії, прагне діяти в інтересах миру, адже вважає, що це відповідає національним інтересам США. «Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі — він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk», — підсумував віцепрезидент.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп не сказав ні "так", ні "ні" щодо постачання ракет Tomahawk Україні.