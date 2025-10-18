Японія передасть Україні перші кошти від заморожених активів РФ

У Вашингтоні відбулася зустріч представників Міністерства фінансів України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), під час якої сторони узгодили подальші кроки фінансової співпраці та підтримки відбудови України.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Ключовим питанням стала реалізація кредитного договору між Україною та JICA на суму 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). Виплати за цим кредитом здійснюватимуться за рахунок доходів, отриманих від знерухомлених російських активів.

Фінансування є частиною глобального механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), узгодженого країнами G7.

Загальний обсяг програми становить близько 50 млрд доларів США, і вона покликана спрямувати ресурси від заморожених російських активів на підтримку української економіки, держбюджету та повоєнної відбудови.

Як зазначила заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова, рішення про використання російських активів як джерела фінансування є стратегічним кроком:

«Це важливий прецедент — кошти держави-агресора починають працювати на відновлення України. Ми вдячні уряду Японії за підтримку цього підходу та послідовну фінансову допомогу, яка залишається критично необхідною для стабільності країни».

З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, із яких 955 млн — гранти. Крім того, з 2023 року реалізується Програма екстреного відновлення України на суму 100,1 млрд єн (приблизно 698 млн доларів США).

У межах цієї програми Україна вже отримала сучасну техніку та обладнання для секторів енергетики, транспорту, охорони здоров’я, агропромисловості, освіти, водопостачання, управління відходами та гуманітарного розмінування.