﻿
Війна

Росія активно вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗРУ

Росія активно вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗРУ

Росія після втрати близько 700 шпигунів, які діяли під прикриттям дипломатичних місій, почала активно вербувати"одноразових" агентів з-поміж цивільних у країнах Європи.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали близько 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус persona non grata отримали 82 представники російських дипустанов. З Німеччини вислали 65 осіб, з Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччини – 39, Нідерландів і Словенії – по 34.

"Після втрати мережі під дипломатичним дахом російські спецслужби переключилися на вербування "одноразових" агентів з-поміж цивільних у Європі", — зауважили у розвідці.

У Польщі зафіксували 47 випадків обвинувачення у шпигунстві на користь Росії, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на РФ стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

За інформацією СЗРУ, таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань. Це частина гібридної стратегії РФ, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

Служба зовнішньої розвідки України закликає українців і громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФСБшпигунирашистиСЗРУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Братислава хоче відновлення транзиту російського газу через Україну
Економіка 17.10.2025 21:48:09
Братислава хоче відновлення транзиту російського газу через Україну
Читати
«Путін – дуже поганий чувак» – лідер правопопулістів Британії Найджел Фарадж
Свiт 17.10.2025 21:29:56
«Путін – дуже поганий чувак» – лідер правопопулістів Британії Найджел Фарадж
Читати
Зеленський і Трамп розпочали двосторонню зустріч у Білому домі (Онлайн)
Полiтика 17.10.2025 21:09:47
Зеленський і Трамп розпочали двосторонню зустріч у Білому домі (Онлайн)
Читати

Популярнi статтi