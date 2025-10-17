﻿
Технології

Майже 3% світових кібератак припадає на Україну, - Microsoft

Україна посіла п’яте місце у світі і третє в Європі серед держав, які найчастіше ставали об’єктами кібератак у першій половині 2025 року.

На країну припало близько 2,8% від загальної кількості кібератак у світі. Найбільше їх зафіксовано у США, Великій Британії, Ізраїлі та Німеччині. Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2025.

Цього року найбільше від кіберзлочинців постраждали ІТ-організації та державні органи, від національних до місцевих.

Далі у списку – організації, які займаються дослідженнями та науковою діяльністю, неурядові організації, критичне виробництво, транспортні системи, роздрібна торгівля, комунікаційна інфраструктура, фінансові послуги та галузь охорони здоров’я.

Мотиви та цілі зловмисників варіюються від викрадення конфіденційної інформації, як-от особисті дані, інтелектуальна власність або фінансові документи, до зриву бізнес-процесів.

Найпоширенішими діями, що спостерігаються після злому, є вимагання коштів та операції з використанням програм-вимагачів, на них припадає понад 52% кібератак. Натомість лише в 4% випадків мотивацією зловмисників є виключно кібершпигунство.

Попри величезні виклики, Україна швидко трансформується і стає лідером у сфері кібербезпеки, про це заявила технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи Ренате Страздіна.

За її словами, прискорене впровадження хмарних технологій, використання ШІ для захисту критичної інфраструктури та стимулювання інновацій формують цифрову стійкість держави, яка надихає далеко за її межами.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкраїнакібератакиMicrosoftкібербезпека
