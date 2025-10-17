Путін відхилив мирну пропозицію Трампа на саміті в Алясці

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, спрямована на досягнення миру в Україні, завершилася достроково та безрезультатно, після того, як Володимир Путін відхилив мирну пропозицію Трампа і несподівано перейшов до тривалої історичної лекції про Росію й Україну.

За повідомленнями джерел, близьких до переговорів, запропонований Трампом план припинення вогню був одразу відкинутий російським лідером, який замість обговорення деталей угоди розпочав монолог, що охоплював століття історії. Путін посилався на середньовічних правителів і детально зупинявся на історичних зв'язках, на його думку, між двома країнами, ігноруючи сучасні реалії конфлікту.

Лекція тривала значно довше, ніж очікувалося, викликавши помітне роздратування у делегації США. Зрештою, Дональд Трамп, висловивши обурення несподіваною "історичною тирадою", прийняв рішення про скорочення запланованого часу зустрічі та скасування робочого обіду.

"Він приїхав сюди, щоб обговорити мир, а не послухати урок історії, причому дуже спірної історії", – прокоментував ситуацію один із американських високопосадовців на умовах анонімності.

Хоча після зустрічі лідери зробили заяви для преси, висловлюючи "певний прогрес" і "конструктивний дух" перемовин, факт дострокового завершення та зміст публічної риторики Путіна свідчать про те, що вирішального прориву досягнуто не було. Подальші кроки щодо врегулювання конфлікту в Україні залишаються невизначеними.