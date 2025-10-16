Безкоштовне медичне обстеження зможуть пройти 5 млн. українців у 2026 році: які умови

У перший рік реалізації програми безкоштовного скринінгу здоров’я її зможуть пройти близько 5 млн українців.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич під час вебінару МОЗ, присвяченого старту програми, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

– Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 млн людей. Загалом в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років, – сказала вона.

За словами Карчевич, держава повністю покриватиме вартість обстеження.

Один скринінг оцінюється у 2 тис. грн, ці кошти будуть сплачені за надані медичні послуги в межах програми.

Посадовиця наголосила, що кожен пацієнт матиме можливість самостійно обрати медичний заклад, де проходитиме обстеження.

Крім того, Національна служба здоров’я України моніторитиме внесення інформації про проведені скринінги до електронної системи охорони здоров’я.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко інформував, що програма передбачає створення спеціальної картки, на яку надходитимуть кошти для оплати обстеження.

Людина зможе самостійно обрати зручний час та лікарню для проходження чекапу. МОЗ розраховує, що до участі долучаться також приватні клініки.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд передбачив 10 млрд грн на адресні виплати для громадян віком від 40 років, які проходитимуть комплексний скринінг здоров’я.

До переліку обстежень увійдуть перевірка серцево-судинної системи, діагностика діабету та оцінка стану ментального здоров’я.